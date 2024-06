Al van 8 uur vanmorgen voerde het ACOD actie aan het ziekenhuis in Brugge. Niet toevallig nu, net voor de verkiezingen van nu zondag, en met besparingen die op til zijn.

"Ze willen dat België 30 miljard bespaart en dan horen we bepaalde politieke partijen die ook zeggen dat ze dat willen vinden in de zorg", vertelt Alexander Haesaer van het ABVV-ACOD West-Vlaanderen. "En daarom staan we ook hier voor het AZ Sint-Jan in Brugge. Dit is het laatste publieke ziekenhuis en dat is onze beste kans op betaalbare zorg."