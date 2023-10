Honderden kinderen van 3 scholen liepen in kringetjes en staken daarbij telkens over op de zebrapaden uit protest tegen de aanhoudende verkeersproblemen. En die hebben vooral te maken met de werkzaamheden in de stationsbuurt.

Bewoner Bart Derolez: "De tunnel die maar niet open gaat en die al een jaar moest open zijn. En we krijgen daar als bewoners heel weinig communicatie over, wat we heel storend vinden, natuurlijk. En wij vinden het ook heel jammer dat er een aantal zware ongevallen zijn moeten gebeuren en zelfs dat heeft bij het stadbestuur niet veel reactie teweeggebracht."

De scholen dringen er bij de leerlingen op aan om fluo te dragen om de zichtbaarheid te verhogen.