Met de vlag werd aandacht gevraagd voor meer werkgeluk bij leerkrachten. "Uit een eigen bevraging blijkt dat acht op de tien leraren vinden dat er meer kan worden gedaan om het thema werkgeluk te integreren in het beleid van de school en de dagelijkse werking", zegt Howest-onderzoeker Sarah Daniels. "Met alle negatieve berichtgeving over het onderwijs zou je bijna vergeten dat er ook veel werkgeluk te vinden is in deze sector. Zo geven zeven op de tien leraars aan zich gelukkig te voelen op het werk, al mogen er wel meer initiatieven genomen worden om het welbevinden nog te verbeteren, zo blijkt uit de cijfers."