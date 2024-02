YouTuber Acid, ofwel Nathan Vandergunst uit Blankenberge geeft voor eens en voor altijd duidelijkheid in het proces tegen een voormalig Reuzegomlid. "Mijn advocaat zegt dat ik in beroep moet gaan, omdat de straf ridicuul is. Maar in mijn hoofd 'it is done'", zegt hij in een nieuwe video op YouTube.