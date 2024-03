Het openbaar ministerie legde uit dat het drietal de overval heel zorgvuldig gepland had. Zo beschikten ze elk over een specifiek gsm-nummer dat pas twee maanden eerder geactiveerd werd. Op 20 december 2022 werd zelfs al een tracker onder het voertuig van het slachtoffer geplaatst.

Michel de H. beriep zich in zijn eerste verhoor op zijn zwijgrecht. Later gaf hij toe dat iemand uit het criminele milieu hem in Rotterdam had benaderd voor een klus. Door mee te werken zou de Zeeuw zijn schuld van 10.000 euro aflossen. De dag van de feiten werd hij naar eigen zeggen door twee kompanen opgehaald aan de McDonalds in Dordrecht.

Procureur Emilie Lingier merkte op dat de beklaagde in Europa al zes veroordelingen opliep, onder andere voor heling, fraude en verboden wapens. In dat laatste dossier had hij de Franse gevangenis pas op 3 januari 2023 verlaten. In die omstandigheden vorderde het OM acht jaar effectieve gevangenisstraf.