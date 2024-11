Ook artificiële intelligentie (AI) en hyperspectrale camera’s vinden hun weg naar de aardappelsector. Michel Remijn van RMA-Techniek legt uit: “Met AI kunnen we interne gebreken in aardappelen analyseren. Daarnaast meten hyperspectrale camera’s chemische bestanddelen, zoals suikers en eiwitten. Zo krijgen we tot in de kleinste details inzicht in de kwaliteit van de aardappelen.”