Daarnaast was de aanvraag ook niet in overeenstemming met het Windplan Brugge en met de principes van goede ruimtelijke ordening. Schepen van Ruimtelijke Ordening Mathijs Goderis reageert: “Wij geloven in windenergie, sterker nog: Brugge behoort tot de koplopers in Vlaanderen. Maar de energietransitie kan alleen slagen als ze eerlijk en zorgvuldig gebeurt. Als stad moeten we waken dat niemand achterblijft: noch de omwonenden, noch de natuur die hier haar plek heeft. Dit project zou de balans te hard verstoren. We zijn daarom opgelucht dat de aanvraag is ingetrokken.”

