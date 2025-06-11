De geplande aanvraag van ASPIRAVI voor het plaatsen van een windturbine langs de Zeebruggelaan in Lissewege is ingetrokken. Het dossier stuitte op een ongunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), in het bijzonder vanwege de negatieve impact op beschermde vogelsoorten zoals de zilvermeeuw en de kokmeeuw.
Daarnaast was de aanvraag ook niet in overeenstemming met het Windplan Brugge en met de principes van goede ruimtelijke ordening. Schepen van Ruimtelijke Ordening Mathijs Goderis reageert: “Wij geloven in windenergie, sterker nog: Brugge behoort tot de koplopers in Vlaanderen. Maar de energietransitie kan alleen slagen als ze eerlijk en zorgvuldig gebeurt. Als stad moeten we waken dat niemand achterblijft: noch de omwonenden, noch de natuur die hier haar plek heeft. Dit project zou de balans te hard verstoren. We zijn daarom opgelucht dat de aanvraag is ingetrokken.”
Welkom, maar moet passen in Windplan
Schepen van klimaat Pablo Annys onderstreept dat Stad Brugge verder voluit blijft inzetten op hernieuwbare energie en de energietransitie: “Nieuwe initiatieven voor windenergie blijven welkom, op voorwaarde dat ze passen binnen het Windplan Brugge en rekening houden met mens, natuur en leefomgeving”.