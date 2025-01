Tijdens de 22e editie van Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt telden, volgens de voorlopige cijfers, 8727 mensen in 5248 tuinen 153.772 vogels. Gemiddeld zaten er per tuin 22 vogels van 7 verschillende soorten, dat is één vogel per tuin minder dan vorig jaar.

West-Vlaanderen behoudt daarmee (samen met Oost-Vlaanderen) de tweede beste score wat het aantal vogels per tuin betreft. Vink, kauw en huismus bepalen er de top 3. Dat is anders dan vorig jaar, toen huismus nog populairst was. Dat is ook dit jaar de meest gespotte vogel in heel Vlaanderen.