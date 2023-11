Hilde Crevits, Minister van welzijn: “Er is echt nog veel werk aan de winkel. Er zijn nog altijd 9.000 suïcidepogingen, dat zijn er 25 per dag. We zien dat vooral jonge meisjes suïcidepogingen ondernemen. Het is zo belangrijk dat je zegt dat 'je slecht in je vel voelen eigen is aan het leven' en dat je hen aanleert hoe ermee om te gaan. Erover praten met vrienden, vriendinnen of ouders is zo ontzettend van belang."

Wie zelf negatieve gedachten heeft, kan steeds terecht op de zelfmoordlijn met het nummer 1813.