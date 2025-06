“Het gaat beter dan vorig jaar, en dat is heel goed nieuws,” aldus Quintin tijdens een bezoek aan de scheepvaartpolitie in Zeebrugge. “Het werk van de SPN, de federale politie en de lokale politie levert resultaten op. De scheepvaartpolitie staat niet alleen in voor de beveiliging, maar ook voor de strijd tegen drugscriminaliteit en illegale migratie.”

Het aantal onderschepte transmigranten daalde de afgelopen jaren gestaag. In 2021 werden nog bijna 2.500 migranten tegengehouden, in 2023 waren dat er 350. Vorig jaar was er opnieuw een lichte stijging, waardoor de focus op controles niet verslapt.