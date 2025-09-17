Aanmelden
Aan­tal nieu­we stu­den­ten lera­ren­op­lei­ding stijgt fors

2017-09-01 00:00:00 - Kleinste school telt twaalf kleuters

Het aantal nieuwe studenten dat zich dit academiejaar heeft ingeschreven voor de lerarenopleiding, is aanzienlijk gestegen. Dat blijkt uit een rondvraag door Belga bij zes Vlaamse hogescholen. Het gaat globaal om een stijging van ongeveer 10 procent, al zijn er uitschieters in sommige richtingen tot wel 30 procent.

Opvallend: de grootste toename lijkt zich te situeren in het kleuteronderwijs. Campus Kortrijk van Vives tekent een stijging met 24 procent op, campus Brugge met 13 procent. Noodlijdende scholen zien de nieuwe leerkrachten - over enkele jaren - graag toestromen. Er zijn namelijk nog steeds meer dan 3.700 voltijdse leerkrachten te kort in het Nederlandstalige onderwijs. Dat bleek eind augustus nog uit een nieuw onderzoek van het departement Onderwijs.

Meer graduaatsstudenten en meer afstandsonderwijs: ook hogeschool VIVES opent academiejaar
Ben Storme

