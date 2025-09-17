Opvallend: de grootste toename lijkt zich te situeren in het kleuteronderwijs. Campus Kortrijk van Vives tekent een stijging met 24 procent op, campus Brugge met 13 procent. Noodlijdende scholen zien de nieuwe leerkrachten - over enkele jaren - graag toestromen. Er zijn namelijk nog steeds meer dan 3.700 voltijdse leerkrachten te kort in het Nederlandstalige onderwijs. Dat bleek eind augustus nog uit een nieuw onderzoek van het departement Onderwijs.