Naast het opdrijven van de algemene veiligheid, wil de partij meer inzetten op preventie en slachtofferhulp. “Grensoverschrijdend gedrag is sowieso onacceptabel. We willen het mogelijk maken voor slachtoffers om op een laagdrempelige manier online aangifte te doen van seksueel grensoverschrijdend gedrag via Police-on-Web.”

De Zorgcentra Na Seksueel Geweld, oftewel ZSG’s, spelen ook een sleutelrol in de behandeling van slachtoffers van spiking. “Het regeerakkoord voorziet in een structurele uitrol van die ZSG’s en dat is een zeer goede zaak. We moeten ervoor zorgen dat de slachtoffers van spiking doorstromen naar de ZSG’s”, aldus Demon.