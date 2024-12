Meer dan twinig personen dienden sinds mei 2023 een klacht in voor mogelijke feiten van spiking. Dat houdt in dat drugs, medicatie of alcohol heimelijk aan een persoon worden toegediend, meestal met de bedoeling het slachtoffer aan te randen, te verkrachten of te beroven.

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) hield naar aanleiding van de meldingen op 23 oktober verschillende huiszoekingen in het uitgaansmilieu.