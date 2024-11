'Spiking', ofwel verdovende middelen in iemands drankje doen om hen te misbruiken of beroven, bestaat in principe al heel lang. In de middeleeuwen gebruikten mannen het al om vrouwen te verleiden. Ook in het zorgcentrum merken ze dus een toename. Daar raden ze aan om zo snel mogelijk na de feiten langs te gaan.

"Ook om alle nodige lichamelijke en andere vaststellingen te doen", vertelt Lieven Wostyn van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. "We moeten ook kijken of er geen gevaar is voor HIV, we moeten kijken hoe het zit met de zwangerschap, we moeten kijken naar andere seksuele overdraagbare ziekten. Dus de boodschap nogmaals: zo snel mogelijk komen."

Haaranalyses zijn gecompliceerd en het duurt lang om tot resultaat te komen. Als het slachtoffer binnen de twee dagen gaat, kan er uit urineonderzoek al sneller iets uit de bus komen.