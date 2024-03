Het Lettenhofpark ligt bij Zwevegem-Knokke. Er komt een natuurzone met een speelbos. Dat moet aansluiten op het sportcentrum en de parkbegraafplaats. Er is al ingezaaid en aangeplant maar de aanleg van wandel- en fietspaden ligt voorlopig stil. Ze gaan nu eerst bodemstalen nemen voor onderzoek. Het Lettenhofpark had in het najaar moeten openen. Voorlopig is onduidelijk of dat nog gaat lukken.