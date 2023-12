“Een verkeersveilig Vlaanderen, dat is waar ik voor strijd”, zegt Lambrecht. “Dat wil zeggen dat we zwakke weggebruikers opnieuw centraal moeten zetten. In het algemeen voetgangers en fietsers, maar specifiek ook mensen met een visuele beperking. De straat op gaan is voor blinden en slechtzienden vaak een drempel omdat er voor hen amper aangepaste kruispunten zijn. Deze mensen worden door deze Vlaamse Regering aan hun lot overgelaten. Het is belangrijk dat er meer kruispunten komen met rateltikkers of drukknoppen met auditieve ondersteuning. Om meer veilig verkeer voor iedereen te creëren.”