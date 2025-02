De Brailleliga biedt regelmatig op maat gemaakte uitstappen voor blinden en slechtzienden aan. De organisatie is enthousiast dat Body Worlds die ervaring mogelijk maakt. De tentoonstelling heeft speciaal vijftien zogenoemde 'touch specimens' laten overbrengen vanuit het Institute for Plastination in Duitsland, die de groep mocht aanraken.

De uitstap van de Brailleliga was snel uitverkocht. Daarom wordt op vrijdag 28 februari een tweede bezoek georganiseerd voor blinden en slechtzienden. De tentoonstelling is voor het grote publiek nog toegankelijk tot en met 9 maart in het voormalige stadsziekenhuis op site Oud Sint-Jan.