In ons land zijn er zes erkende opleidingscentra, waarvan die in Knokke-Heist en één in Koksijde. Maar het mogen er gerust wat meer zijn, klinkt het. Jo Dierick, coördinator Dogs4Blind: “In België zijn er nog niet zoveel geleidehonden. Dat is heel jammer, in het buitenland zie je dat veel meer, maar hier is dat nog niet zo bekend. Wij zien veel blinden met witte stok maar die er niet klaar voor zijn of voor open staan, of niemand heeft hen dat ooit gezegd. Dat mag wel wat meer naar buiten komen.”