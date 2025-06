Veronique werd op vrijdag 6 juni 2025 rond de middag voor het laatst gezien in haar woning in de Woudweg richting Zedelgem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Ze is 1m70 lang, slank gebouwd, heeft kort blond haar en blauwe ogen.

De politie roept Veronique op om contact op te nemen, zodat ze haar familie en naasten gerust kan stellen.

Wie Veronique De Rese heeft gezien of weet waar zij zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of te bellen naar het gratis nummer 0800 30 30 0.