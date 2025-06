Stéphane V. is door het West-Vlaamse assisenhof tot 25 jaar opsluiting veroordeeld voor de moord op Ilir Sumaj (28). De Fransman uit Nieuwpoort schoot zijn schoonzoon in juli 2022 dood langs de IJzer in Diksmuide. De verdediging had 15 jaar opsluiting voorgesteld, maar het hof en de jury volgden de vordering van het openbaar ministerie.