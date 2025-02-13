17°C
55.000 gar­naal­k­ro­ket­ten: abso­lu­te recor­dedi­tie Gar­naal­k­ro­ket­ten­fes­ti­val in Oostende

8.000 liefhebbers van garnaalkroketten kwamen de voorbije drie dagen samen in Oostende voor het Garnaalkrokettenfestival. Samen aten ze meer dan 55.000 garnaalkroketten, een absoluut record voor de organisatie. Elke kroket werd zorgvuldig gejureerd door het publiek, een vakjury en ook een kinderjury onderwierp de kroketten van de deelnemende restaurants aan een uitgebreid onderzoek.

De pittige kroket van Mac Moules overtuigde de professionele jury, terwijl het publiek restaurant North heeft bekroond. CultuurCafé serveert de meest kindvriendelijke kroketten.

“De krokante korst met fijne textuur omhult een fluweelzachte vulling met een expressieve bisquesmaak.”

Jurylid over de winnende garnaalkroket.

Een reactie van de jury over de garnaalkroket van restaurant Mac Moules: “De garnaalkroket van Mac Moules benadert de technische perfectie. De krokante korst met fijne textuur omhult een fluweelzachte vulling met een expressieve bisquesmaak. Het subtiele pitje van cayennepeper houdt de nasmaak levendig. Een elegante, geraffineerde uitvoering waarover de jury niets dan lof heeft.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
