8.000 liefhebbers van garnaalkroketten kwamen de voorbije drie dagen samen in Oostende voor het Garnaalkrokettenfestival. Samen aten ze meer dan 55.000 garnaalkroketten, een absoluut record voor de organisatie. Elke kroket werd zorgvuldig gejureerd door het publiek, een vakjury en ook een kinderjury onderwierp de kroketten van de deelnemende restaurants aan een uitgebreid onderzoek.

