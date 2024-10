Als het klimaatbeleid niet dringend verandert, dan zal onze kustlijn over 75 niet meer van De Panne naar Knokke-Heist lopen, maar wel van Poperinge naar Antwerpen. Om dat in de verf te zetten sprongen de deelnemers van Ride the Tide vandaag op hun fiets en rijden van de hopgemeente naar de stad aan de Schelde.