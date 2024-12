Dit najaar namen heel wat bewoners uit Deerlijk, Kortrijk, Waregem, Wervik en Wevelgem deel aan de infosessies 'Boom zoekt Tuin'. Tijdens die oefensessies konden ze ook een gratis klimaatboompje bestellen.

De actie 'Boom zoekt Tuin' stroomt voort uit het bomenplan van het Regionaal Landschap en de provincie West-Vlaanderen, die zich samen lokaal inzetten voor meer én betere bomen. Naast begeleiding voor de lokale besturen, werden er voor de bewoners van de deelnemende steden en gemeenten dus ook oefensessies georganiseerd.

Biodiversiteit

De extra bomen moeten de biodiversiteit en waterregeling bevorderen en ook de klimaatopwarming tegengaan. Elke regio krijgt specifieke bomen die het milieu lokaal ten goede komen. Concreet gaat het om 82 bomen in Kortrijk, 90 bomen in Waregem, 38 bomen in Deerlijk, 41 bomen in Wervik en 47 bomen in Wevelgem.