Het openbaar ministerie legde uit dat Y.B. al acht veroordelingen opliep. Door drie straffen met probatievoorwaarden hangt hem momenteel in totaal 57 maanden cel boven het hoofd. C. werd al twee keer veroordeeld voor diefstal, maar kwam ook voor slagen al met het gerecht in aanraking. Beide beklaagden verschenen onlangs ook voor de onderzoeksrechter in Turnhout.

De verdediging suggereerde dat het slachtoffer mogelijk iets in het drankje van de beklaagden had gedaan. "Hij voelde zich wat raar en dat was niet alleen door de alcohol", klonk het. Bij een toxicologisch onderzoek werden in zijn lichaam ook sterke kalmeermiddelen ontdekt. De advocaten van beide beklaagden drongen aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Enkel voor C. ging de rechter op die vraag in. Aan de burgerlijke partijen moet ze wel ruim 2.500 euro schadevergoeding.