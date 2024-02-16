Het Lauwse festival Schippersweekend viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Samen met Cultuurcentrum De Steiger en met de steun van de stad Menen brachten ze daarom een muzikaal eerbetoon aan het oeuvre van Willem Vermandere, die na 54 jaar het podium vaarwel zegt. Gastheer Wannes Cappelle verzamelde daarvoor zestien artiesten.

