Een zestiental artiesten heeft in zijn geboortedorp Lauwe hulde gebracht aan Willem Vermandere. Het 'Tributeconcert' was de start van het festival Schippersweekend. Onder meer Brihang, Flip Kowlier en Maaike Cafmeyer tekenden present.
Het Lauwse festival Schippersweekend viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Samen met Cultuurcentrum De Steiger en met de steun van de stad Menen brachten ze daarom een muzikaal eerbetoon aan het oeuvre van Willem Vermandere, die na 54 jaar het podium vaarwel zegt. Gastheer Wannes Cappelle verzamelde daarvoor zestien artiesten.
Onder meer Brihang, Flip Kowlier en Maaike Cafmeyer brachten elk een nummer uit het oeuvre van Vermandere, begeleid door de muzikanten van Het Zesde Metaal. Verder waren ook Lennert Coorevits, Lady Linn, Geike Arnaert en Klaas Delrue van de partij.