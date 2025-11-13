Tijdens de Voorleesweek zijn er voorleesmomenten gepland in crèches en scholen, wat de indruk kan geven dat voorlezen enkel voor de kleinsten onder ons interessant is. Dat is niet het geval, want ook voor ouderen is voorlezen goed voor de mentale gezondheid. “Hij mag zeker nog eens terugkomen, hij kan heel mooi voorlezen”, vertelt bewoner André Vandoorn glunderend.