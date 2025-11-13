Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In woonzorgcentrum De Zon in Bellegem las zanger en acteur Wannes Capelle deze namiddag voor aan de bewoners. De bibliotheek van Kortrijk zette het voorleesmoment op poten, dat niet toevallig tijdens de Voorleesweek valt.
Tijdens de Voorleesweek zijn er voorleesmomenten gepland in crèches en scholen, wat de indruk kan geven dat voorlezen enkel voor de kleinsten onder ons interessant is. Dat is niet het geval, want ook voor ouderen is voorlezen goed voor de mentale gezondheid. “Hij mag zeker nog eens terugkomen, hij kan heel mooi voorlezen”, vertelt bewoner André Vandoorn glunderend.
“Hij mag zeker nog eens terugkomen, hij kan heel mooi voorlezen!”
Wannes Cappelle leek het evenzeer naar zijn zin te hebben. “Mijn ouders wonen hier in Bellegem, dus kom ik misschien nog wel eens voorlezen”, aldus Cappelle zelf.
“Mijn ouders wonen hier in Bellegem, dus kom ik misschien nog wel eens voorlezen.”