7°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Wan­nes Cap­pel­le leest voor in woon­zorg­cen­trum De Zon

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In woonzorgcentrum De Zon in Bellegem las zanger en acteur Wannes Capelle deze namiddag voor aan de bewoners. De bibliotheek van Kortrijk zette het voorleesmoment op poten, dat niet toevallig tijdens de Voorleesweek valt.

Tijdens de Voorleesweek zijn er voorleesmomenten gepland in crèches en scholen, wat de indruk kan geven dat voorlezen enkel voor de kleinsten onder ons interessant is. Dat is niet het geval, want ook voor ouderen is voorlezen goed voor de mentale gezondheid. “Hij mag zeker nog eens terugkomen, hij kan heel mooi voorlezen”, vertelt bewoner André Vandoorn glunderend. 

“Hij mag zeker nog eens terugkomen, hij kan heel mooi voorlezen!”

Bewoner André Vandoorn

Wannes Cappelle leek het evenzeer naar zijn zin te hebben. “Mijn ouders wonen hier in Bellegem, dus kom ik misschien nog wel eens voorlezen”, aldus Cappelle zelf.

“Mijn ouders wonen hier in Bellegem, dus kom ik misschien nog wel eens voorlezen.”

Wannes Cappelle
Wannes capelle leest voor 2
Wout Bernaert
Victor Peeters
Wannes Cappelle

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kasteel tillegem

Subsidies moeten kasteel van Tillegem in Brugge redden van stabiliteitsproblemen
Zwangere guy

Cactusfestival lost eerste namen met Madness en Zwangere Guy
Muurschildering Zwevegem

Nieuwe muurschildering in Zwevegem waarschuwt voor digitale gevaren
Docfest

Documentairefestival Docfest start met bijzonder verhaal over vier autistische jongvolwassenen
403 BB LINKS boekpivhuvluv

Piv Huvluv schrijft een boek over zijn indrukwekkende platencollectie
Gaanderij3

Ministers volgen restauratie van Koninklijke Gaanderijen op
Aanmelden