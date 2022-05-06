Wat is schoonheid vandaag? Met die vraag trekken zeven West-Vlaamse cultuurhuizen vier donderdagen lang naar Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie. Tijdens de gespreksavonden gaan telkens twee gasten anderhalf uur lang in gesprek over wat hen raakt en inspireert.

De eerste avond was voor zanger, muzikant en acteur Wannes Cappelle. Hij deelde een heel persoonlijke kijk op schoonheid.

“Eén van de mooiste dingen in mijn leven is mijn kinderen zien groot worden en daar zo dichtbij getuige van zijn. Dat vind ik echt één van de grootste schoonheidservaringen.”

Ook andere herinneringen en kunstwerken komen tijdens de gesprekken aan bod: van schilderijen tot muziekstukken die een blijvende indruk nalieten.