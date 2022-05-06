‘Over Schoonheid’ van start in Ardooie: “Mijn kinderen zien opgroeien is één van de grootste schoonheidservaringen”
In Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie is een nieuwe gespreksreeks over schoonheid gestart. Vier donderdagen lang gaan kunstenaars en cultuurmakers er in gesprek over wat schoonheid vandaag betekent. De aftrap was voor zanger en muzikant Wannes Cappelle, die onder meer vertelde dat hij de groei van zijn kinderen als één van de mooiste ervaringen in zijn leven ziet.
Wat is schoonheid vandaag? Met die vraag trekken zeven West-Vlaamse cultuurhuizen vier donderdagen lang naar Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie. Tijdens de gespreksavonden gaan telkens twee gasten anderhalf uur lang in gesprek over wat hen raakt en inspireert.
De eerste avond was voor zanger, muzikant en acteur Wannes Cappelle. Hij deelde een heel persoonlijke kijk op schoonheid.
“Eén van de mooiste dingen in mijn leven is mijn kinderen zien groot worden en daar zo dichtbij getuige van zijn. Dat vind ik echt één van de grootste schoonheidservaringen.”
Ook andere herinneringen en kunstwerken komen tijdens de gesprekken aan bod: van schilderijen tot muziekstukken die een blijvende indruk nalieten.
“Praten over schoonheid, dat zijn vitamientjes in deze tijd. Dat hebben we nodig"
'Opgeladen om overeind te blijven in deze wereld'
Volgens Piet Arfeuille van Theater Malpertuis is het initiatief bewust opgezet als een diepgaand gesprek.
“Praten over schoonheid, dat zijn vitamientjes in deze tijd. Dat hebben we nodig. Daarom kiezen we voor een dieptegesprek van anderhalf uur met twee gasten. De hoop is dat je na die vier avonden opgeladen bent om in deze wereld overeind te blijven.”
Elke gast kiest daarnaast ook een film die een week later wordt vertoond in Cinema De Keizer in Lichtervelde. Beeldend kunstenaar Joëlle Dubois koos voor de Mexicaanse film Y tu mamá también.
“Ik heb die film gekozen voor zijn eerlijkheid en de kwetsbaarheid van de mensen die je ziet. Er zit enorm veel schoonheid in het constante falen van mensen en dan opnieuw proberen.”
Ook het publiek reageerde enthousiast. Bezoeker Greet Desal vond het idee achter de reeks verfrissend. “Dat was eigenlijk wat me ertoe bracht om hier naartoe te komen.” Nicolas Vannieuwenhuyze vult aan: “We kunnen allemaal wel wat schoonheid gebruiken in deze turbulente tijden. Het was inspirerend en gaf rust.”
Wie komt de volgende weken aan bod?
• theatermakers Piet Arfeuille en Charlotte Vandermeersch op 19 maart 2026
• schrijver Bart Moeyaert en kunstenares Barbara Raes op 26 maart 2026
• choreograaf Alain Platel en onderzoekswetenschapper Brigitte Herremans op 2 april 2026