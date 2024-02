‘Het Langste Jaar’ komt min of meer als een verrassing uit de lucht vallen, want het album was niet gepland. Maar toen gitarist en producer Tom Pintens ziek werd kwam alles in een stroomversnelling, zegt frontman Wannes Cappelle.



"Een maand voor Tom gestorven is, zaten we in de studio nog op te nemen," herinnert Cappelle zich. "Ik denk dat die plaat opnemen voor hem echt een levenslijn was. Dat hield hem echt overeind. Dat gaf hem ook reden om te vechten. Die wil om te blijven leven, dat voel ik zelf de hele tijd in die arrangementen."

Het soloalbum dat Cappelle al een tijdje wil maken moet dus nog even wachten. Op de try-out in 4AD in Diksmuide stond Kasper Cornelus als nieuwe gitarist van Het Zesde Metaal op het podium.