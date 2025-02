In de zaak van een dubbele moordpoging in De Haan verkeert de 15-jarige dochter van de verdachte niet langer in levensgevaar. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, dinsdagmiddag. Een 44-jarige vrouw uit Oostende zou met haar wagen opzettelijk tegen een verlichtingspaal gecrasht zijn.