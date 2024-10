Vooruit haalde in 2018 drie zetels, maar mocht net als de Open VLD mee besturen. De socialisten hopen straks weer in de coalitie opgenomen te worden. "We hebben op een positieve manier kunnen tonen dat wij de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar dat we ook klaar zijn om verder in Roeselare een positieve en sociale stem in het beleid te kunnen voeren.", aldus lijsttrekker Michèle Hostekint.