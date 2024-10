Tommelein gaat vol voor een tweede ambt als burgemeester in Oostende. Hij is lijsttrekker van Trots op Oostende, een kartel van liberalen, groenen, christendemocraten en enkele onafhankelijke kandidaten. Het is een spannende dag voor Tommelein. "Het is de zestiende keer dat ik deelneem aan de verkiezingen. Het zal waarschijnlijk ook de laatste verkiezingen zijn."