Stéphanie Anseeuw is de eerste schepen van Koksijde en lid van Open Vld. Ze houdt een meubelzaak open in Oostduinkerke en werd in 2000 verkozen als gemeenteraadslid. Sinds 2007 is ze ook schepen.

Anseeuw heeft ook drie jaar in de Senaat gezeteld, als opvolgster van Jean-Marie Dedecker.