Sander Loones (N-VA) trekt de lokale verkiezingen in Koksijde-Oostduinkerke op gang en de inzet is groot: “Komt er een nieuwe burgemeester in onze gemeente? Of blijft alles bij het oude. Dát is de keuze die iedereen zal moeten maken,” zo vat het lokaal kopstuk het samen. “Ik ben alvast voluit kandidaat-burgemeester.”