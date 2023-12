Burgemeester Marc Vanden Bussche: ‘We hebben nog heel wat prachtige projecten die we willen realiseren en zijn volledig klaar om er samen een lap op te geven!‘

Elke Pillen: ‘ Dromen, durven, doen! Ik ben een bezige bij en wil mijn creatieve ideeën delen met jullie om onze gemeente nóg aantrekkelijker te maken voor jong en oud en zij die graag in onze gemeente vertoeven. Ik hou van nieuwe uitdagingen en ben een echte TEAMplayer. Als youngster was ik te vinden in de scouts van odk. Later was ik redder aan zee en kon je mij ook terugvinden op het voetbalveld, als teamspeler in eerste nationale. Als diepe spits, moest de bal erin. Op heden leid ik mijn topteam in horecazaak restaurant Caricole in Oostduinkerke en ben ik trotse pion van TEAM 8670.‘

Xana Pintelon: ‘Ik vind het belangrijk dat we in de toekomst Koksijde meer kunnen verbinden met de jeugd. Op vandaag engageer ik me graag als lid van de vernieuwde jeugdraad. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we een inclusieve gemeente zijn waar iedereen telt en dus ook mensen met een beperking’.