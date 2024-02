Economische compensatie is één ding. Het grootste discussiepunt voor veel mensen in de buurt is de bedreiging voor het milieu. “Dit is helaas een misvatting die overeind blijft door onwetendheid”, legt Jan Deramoudt, directeur van Golf ter Hille, uit. “Wij gaan voor een duurzame aanpak, waarbij we op voormalige landbouwgrond zelfs nieuwe natuur creëren. Het gebruik van mest, water en pesticiden op de golfterreinen neemt af, het aantal beschermde soorten neemt toe."

De golfclub zet de deur open voor co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout, die de leidende stem in het protest is. “Een open dialoog is belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen het welzijn van golf én landbouw kunnen bevorderen. Er zijn zeker manieren waarop beide activiteiten in harmonie samen kunnen leven”, besluit Deramoudt.