Speciaal vandaag komt de oude Belgische Sea King nog eens thuis. "Twee jaar geleden zijn ze nog gekomen met een Engelse Sea King, de huidige privé-eigenaars van het toestel", zegt Luitenant-Kolonel Reza Vandenbroucke.

De reddingshelikopters verhuizen over een aantal jaar naar Oostende. Dit is dus misschien de laatste opendeur in Koksijde. "Dat weten we nu nog niet. Momenteel is de verhuis pas voorzien in 2027, dus in 2025 zal er zeker nog wel één zijn."