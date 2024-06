“Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Sinds jaar en dag brengen we op de dag van de stemming een ludieke verkiezingsact”, vertelt Karel Declercq. “Het begon in 1999 vermomd als dioxinekip (de beelden gingen toen Europa rond), als een landelijk burgemeester, als Guy Verhofstadt, Elio Di Rupo of met een kieskraam.”

“Dit jaar is dit in de outfit van Joost Klein”, zegt Karel Declercq.

“Om te tonen dat elke stem telt, we niemand uitsluiten, en we onze schouders moeten zetten onder de democratie. Het motto wordt: ‘Groot of Klein, uw stem moet er zijn!’.

Van Joost Kleins songfestivalbijdrage brengen we in onze optredens een parodie en daardoor kwamen we op het idee om zo te gaan stemmen", vertelt de cabaretier.