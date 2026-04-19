27°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Zomers warm, maar kans op fel­le loka­le bui­en neemt toe

2025 05 17 115750 Ardooie Hilde Vandenbulcke

Ardooie ©Hilde Vandenbulcke

Het blijft vandaag zomers warm, maar de kans op een stevige regen- of onweersbui wordt geleidelijk groter. De buien blijven wel moeilijk te voorspellen. De voorbije 24 uur doken er hier en daar al enkele buien op, al bleven de felste exemplaren buiten onze regio.

In de loop van de dag zijn ook bij ons lokale buien mogelijk. Die kunnen plaatselijk fel uitpakken. De maxima liggen rond 23 graden aan zee en tussen 25 en 27 graden landinwaarts. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later waait hij uit het noordoosten.

Kans op onweer

Vanavond en vannacht blijft de kans bestaan op een felle regen- of onweersbui. De minima liggen rond 15 graden.

De kust

Aan de kust is er vandaag opnieuw veel zon, met wat wolken. De maxima liggen rond 23 graden bij een noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is er kans op een regen- of onweersbui, bij minima rond 15 graden. Morgen wordt het minder warm, met maxima rond 20 graden en een westelijke wind. Het blijft droog of zo goed als droog.

Axel Ballekens
Weer Weersvoorspelling

Meest gelezen

2026 05 25 095520 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke
Weerbericht

Warm, warmer, warmst: zomer is nog lang niet uitgezongen
2026 05 29 074327 MOORSLEDE Christine Bentein
Weerbericht

Zomers warm, later kans op een lokale onweersbui
2026 05 26 110600 Otegem Willy Huys
Weerbericht

Kwik klimt vandaag opnieuw richting 30 graden, maar weekend brengt stilaan afkoeling

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Weer

Zonnige en rustige dag met temperaturen tot 33 graden
2026 05 16 060628 Bissegem Kris Catteeuw

Wisselvallig met buien aan de kust
Weer

Wisselvallig weer bij 12 graden, later opklaringen vanaf de kust
Weer

Wisselvallige dag bij zo'n 13 graden
2026 04 30 124641 Emelgem Luc Lambert

Zon doet overuren op Dag van de Arbeid
2026 04 18 153319 Blankenberge Jan Temmerman

Zonnig met maxima tot vijftien graden
Aanmelden