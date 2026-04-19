Zomers warm, maar kans op felle lokale buien neemt toe
Het blijft vandaag zomers warm, maar de kans op een stevige regen- of onweersbui wordt geleidelijk groter. De buien blijven wel moeilijk te voorspellen. De voorbije 24 uur doken er hier en daar al enkele buien op, al bleven de felste exemplaren buiten onze regio.
In de loop van de dag zijn ook bij ons lokale buien mogelijk. Die kunnen plaatselijk fel uitpakken. De maxima liggen rond 23 graden aan zee en tussen 25 en 27 graden landinwaarts. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later waait hij uit het noordoosten.
Kans op onweer
Vanavond en vannacht blijft de kans bestaan op een felle regen- of onweersbui. De minima liggen rond 15 graden.
De kust
Aan de kust is er vandaag opnieuw veel zon, met wat wolken. De maxima liggen rond 23 graden bij een noordoostelijke wind.
Vanavond en vannacht is er kans op een regen- of onweersbui, bij minima rond 15 graden. Morgen wordt het minder warm, met maxima rond 20 graden en een westelijke wind. Het blijft droog of zo goed als droog.