In de nacht naar zondag zijn er zeker na middernacht weer enkele zwaardere buien mogelijk waarbij er zoals steeds en altijd bij onweer lokaal wel wat schade kan optreden. Erg zacht ook met minima rond 17 graden.

Morgen kan er in de ochtend wat bewolking ontstaan. Het kan wat langer duren voor het opklaart en zeker in het noorden is zelfs nog kans op een bui. Later overal zonnig en warm met maxima van 25 graden aan zee tot mogelijk weer richting de 30 graden dieper landinwaarts. Tegen de avond ook weer dreiging op een enkele onweersbui.

Maandag wordt het weer warmer met maxima die dan landinwaarts weer overal boven de 30 graden kunnen scoren. Wel steeds wat onstabiel met ook dan mogelijk een lokale bui. Aan zee iets minder warm.

Dinsdag en de dagen erna aanhoudend warm met maxima telkens rond of wat boven de 30 graden landinwaarts.