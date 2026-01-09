Ook vanavond en vannacht blijft het droog. De temperaturen zakken nauwelijks, met minima rond 17 graden landelijk en meer dan 20 graden in stedelijke gebieden.

Morgen wordt het nog warmer. In het binnenland stijgt het kwik opnieuw overal boven 30 graden, met maxima van 32 à 33 graden. Aan de kust blijft het iets koeler. Buien worden niet verwacht.

Vanaf dinsdag blijven de temperaturen landinwaarts rond of boven 30 graden uitkomen. Tegen het midden van de week kan het in het zuiden van West-Vlaanderen lokaal zelfs tot 35 graden warm worden.

Ook donderdag en vrijdag blijft het zomers heet. Pas richting het weekend lijkt de temperatuur wat af te nemen. Tegelijk nemen dan ook de kansen op onweersbuien opnieuw toe.