Vanavond en vannacht blijft het eerst helder. Later neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft droog. De minima schommelen rond 13 à 14 graden en de wind valt grotendeels weg.

Ook morgen krijgen we opnieuw veel zon. In de ochtend zijn er wel meer wolken aanwezig en is een lokaal spatje regen niet uitgesloten. In de namiddag wordt het opnieuw vrij zonnig tot zonnig. De maxima liggen rond 20 graden aan de kust en lopen op tot 23 à 24 graden in het binnenland. De nachten blijven daarbij aangenaam fris.

Woensdag en donderdag kan het landinwaarts opnieuw zo'n 25 graden worden. Het blijft overwegend zonnig, al trekken er af en toe enkele wolkenvelden voorbij.

Ook vrijdag en tijdens het volgende weekend lijkt dit rustige zomerweer aan te houden. Daarbij kunnen de temperaturen geleidelijk nog een stapje hoger uitkomen.