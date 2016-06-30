Weerman Geert Naessens: “Neerslag voor een hele maand over ons gehad. Vanaf dinsdag temperaturen tot 10 graden”
Het is al wat geweest met het weer in 2026. Deze week eerst sneeuw, vandaag dan stevige wind en bakken regen. Geert Naessens legt de week met ons neer en blikt vooruit. 'We kregen vandaag vooral bakken regen over ons, zoveel als in een hele maand. Dit weekend wordt het opnieuw koud, maar daarna gaan de temperaturen snel de lucht in."
"Bijna een volledige maand over ons heen gekregen"
De storm woedde vooral in de Westhoek. Amper aan zee. " Ik zei ook gisteren al dat we de meeste wind verwachtten aan de Franse grens in de Westhoek en daar is die wind ook geweest vanochtend. Aan de andere kant van de provincie was er veel minder wind. Maar daar waait die intussen wat harder, uit het noordwesten. Maar dat is geen stormwind."
"Die hebben we vanmorgen gehad. Wel in combinatie met heel veel neerslag. En de gevolgen daarvan zie je intussen ook in het zuidwesten van de provincie. Dat zat perfect in de verwachtingen. We zeiden dat er niet-kritieke overstromingen konden zijn. Hier en daar is het zelfs iets meer aan het worden. Maar er is dan ook bijna een volledige maand naar omlaag gekomen op amper een dag tijd."
"De koude lucht komt dit weekend wel terug, vannacht al."
"Die koude lucht komt terug. En dat gaat vannacht gebeuren, morgen en zondag. Dus het koelt weer af. Morgen temperaturen rond het vriespunt. Er valt nog wat neerslag en dat zou kunnen natte, smeltende sneeuw zijn. Of misschien echte sneeuw die kan blijven liggen. Maar meer dan een aangesuikerd landschap zal dat voor onze provincie niet zijn. Ga je richting Limburg of Antwerpen, daar kan het meer zijn."
" Volgende week temperaturen in de dubbele cijfers"
" Tegen de ochtend neemt de kans op gladheid toe. En dan morgen is er overdag ook kans. In de nacht naar zondag zou het droog zijn maar wel koud, tot min drie of min vier graden. De nacht daarop komt er regen aan. Maar dat zal gewoon regen zijn want dan komt er zachtere lucht aan. Vanaf maandag dooit het allemaal en tegen dinsdag of woensdag zitten we aan dubbele cijfers."