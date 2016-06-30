5°C
Aanmelden
Weerbericht
Roeselare

Weer­man Geert Naes­sens: Neer­slag voor een hele maand over ons gehad. Van­af dins­dag tem­pe­ra­tu­ren tot 10 graden”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het is al wat geweest met het weer in 2026. Deze week eerst sneeuw, vandaag dan stevige wind en bakken regen. Geert Naessens legt de week met ons neer en blikt vooruit. 'We kregen vandaag vooral bakken regen over ons, zoveel als in een hele maand. Dit weekend wordt het opnieuw koud, maar daarna gaan de temperaturen snel de lucht in."

"Bijna een volledige maand over ons heen gekregen"

De storm woedde vooral in de Westhoek. Amper aan zee. " Ik zei ook gisteren al dat we de meeste wind verwachtten aan de Franse grens in de Westhoek en daar is die wind ook geweest vanochtend. Aan de andere kant van de provincie was er veel minder wind. Maar daar waait die intussen wat harder, uit het noordwesten. Maar dat is geen stormwind." 

"Die hebben we vanmorgen gehad. Wel in combinatie met heel veel neerslag. En de gevolgen daarvan zie je intussen ook in het zuidwesten van de provincie. Dat zat perfect in de verwachtingen. We zeiden dat er niet-kritieke overstromingen konden zijn. Hier en daar is het zelfs iets meer aan het worden. Maar er is dan ook bijna een volledige maand naar omlaag gekomen op amper een dag tijd."

"De koude lucht komt dit weekend wel terug, vannacht al."

"Die koude lucht komt terug. En dat gaat vannacht gebeuren, morgen en zondag. Dus het koelt weer af. Morgen temperaturen rond het vriespunt. Er valt nog wat neerslag en dat zou kunnen natte, smeltende sneeuw zijn. Of misschien echte sneeuw die kan blijven liggen. Maar meer dan een aangesuikerd landschap zal dat voor onze provincie niet zijn. Ga je richting Limburg of Antwerpen, daar kan het meer zijn."

" Volgende week temperaturen in de dubbele cijfers"

" Tegen de ochtend neemt de kans op gladheid toe. En dan morgen is er overdag ook kans. In de nacht naar zondag zou het droog zijn maar wel koud, tot min drie of min vier graden. De nacht daarop komt er regen aan. Maar dat zal gewoon regen zijn want dan komt er zachtere lucht aan. Vanaf maandag dooit het allemaal en tegen dinsdag of woensdag zitten we aan dubbele cijfers."

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Weersvoorspelling

Meest gelezen

Storm - regen - paraplu
Weerbericht

Weerman Geert Naessens: “Eerst rukwinden in het zuiden van de provincie, daarna trekt storm Goretti naar de kust"
Weer 2 januari 2026
Weerbericht

Kans op sneeuw in West-Vlaanderen beperkt, maar toch waarschuwing voor gladde wegen
IMG 8609
Weerbericht

Rest van de dag droog met af en toe zon, morgenochtend weer sneeuw

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Weer - Storm

Koele en natte zondag met stevige wind
Regen

Heel het weekend wisselvallig met opklaringen
Geert Naessens

Weerman Geert Naessens: "Meeste regen hebben we gehad"

Na de middag wat koeler

Oostende lanceert eigen weerbericht

Apart kustweerbericht op Focus en WTV
Aanmelden