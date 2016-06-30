De storm woedde vooral in de Westhoek. Amper aan zee. " Ik zei ook gisteren al dat we de meeste wind verwachtten aan de Franse grens in de Westhoek en daar is die wind ook geweest vanochtend. Aan de andere kant van de provincie was er veel minder wind. Maar daar waait die intussen wat harder, uit het noordwesten. Maar dat is geen stormwind."

"Die hebben we vanmorgen gehad. Wel in combinatie met heel veel neerslag. En de gevolgen daarvan zie je intussen ook in het zuidwesten van de provincie. Dat zat perfect in de verwachtingen. We zeiden dat er niet-kritieke overstromingen konden zijn. Hier en daar is het zelfs iets meer aan het worden. Maar er is dan ook bijna een volledige maand naar omlaag gekomen op amper een dag tijd."