Vandaag wordt wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en ook enkele buien. Het is koeler met maxima rond 10 graden en een stevige west tot noordwestelijke wind. Zeker aan zee is die vrij krachtig tot krachtig. Daarbij vallen de meeste buien telkens landinwaarts in de loop van de dag en er is kans op wat hagel of stofhagel en zelfs een verdwaalde donderklap zou kunnen

Vanavond en vannacht verdwijnen de buien. Het koelt fors af tot maar 1 à 3 graden met kans op vorst aan de grond. Er kan zich ook nevel en zelfs mist vormen.

Morgen zijn er geen buien meer. Het is dan droog met een mix van wolken en zon. We halen met een zwakke tot matige zuidelijke wind dan alweer 12 graden.

Dinsdag start droog met veel wolken en die nemen toe. Er volgt dan ook al snel regen. We halen dan rond 13 graden.

Ook woensdag kan het gemakkelijk 13 graden worden, maar ook dan volgt er in de loop van de dag regen.