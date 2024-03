Het weekend wordt wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en ook enkele buien. Het is koeler met 10 tot 11 graden en een stevige west tot noordwestelijke wind.

Zowel vandaag als morgen vallen er daarbij maartse buien. De meeste telkens landinwaarts in de loop van de dag en er is kans op wat hagel of stofhagel en zelfs een verdwaalde donderklap zou kunnen. We halen daarbij vandaag een 10-tal graden bij een stevige noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht vallen er aan zee nog buien. Landinwaarts is het droog bij minima tussen 5 graden landinwaarts en 7 aan zee.

Morgen zijn de buien er weer. In de loop van de dag vallen er weer maartse buien met kans op hagel, stofhagel of zelfs ook weer een donderklap. We halen dan 11 graden bij nog altijd een stevige noordwestelijke wind.

Vanaf maandag zou het weer stabieler worden en later in de week ook weer zachter, al is die stabiliteit nog niet helemaal zeker.