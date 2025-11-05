Yves Vanderhaeghe is opnieuw trainer: hij volgt Igor De Camargo op bij Francs Borains
Yves Vanderhaeghe met voorzitter Georges-Louis Bouchez
Yves Vanderhaeghe wordt de nieuwe hoofdtrainer van Francs Borains. Hij volgt Igor De Camargo op, die na twaalf speeldagen ontslagen wordt omwille van tegenvallende resultaten. Vanderhaeghe start morgen aan zijn nieuwe uitdaging bij de club uit de Challenger Pro League.
Francs Borains haalt met Yves Vanderhaeghe een ervaren naam uit het Belgische voetbal in huis. De 54-jarige West-Vlaming wordt de nieuwe hoofdcoach van de club uit Boussu, die na een moeilijke seizoensstart afscheid neemt van Igor De Camargo.
De keuze voor Vanderhaeghe lag volgens voorzitter Georges-Louis Bouchez voor de hand. “Zijn indrukwekkende carrière als speler en zijn ruime ervaring als trainer tonen dat hij een man is met karakter, die nooit opgeeft. Dat past perfect bij de mentaliteit die wij willen uitdragen.”
"Zijn indrukwekkende carrière als speler en zijn ruime ervaring als trainer tonen dat hij een man is met karakter, die nooit opgeeft."
Eerste training
Vanderhaeghe speelde bijna 500 profwedstrijden, waaronder meer dan 200 voor Anderlecht, waar hij zeven landstitels behaalde. Als trainer stond hij onder meer aan het roer bij KV Kortrijk, KV Oostende, AA Gent en Cercle Brugge, goed voor ruim 300 wedstrijden in de hoogste klasse.
Bij Francs Borains krijgt hij de opdracht om de ploeg opnieuw op het juiste spoor te zetten en een duurzaam project uit te bouwen. Vanderhaeghe leidt morgen z'n eerste training.