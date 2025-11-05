Francs Borains haalt met Yves Vanderhaeghe een ervaren naam uit het Belgische voetbal in huis. De 54-jarige West-Vlaming wordt de nieuwe hoofdcoach van de club uit Boussu, die na een moeilijke seizoensstart afscheid neemt van Igor De Camargo.

De keuze voor Vanderhaeghe lag volgens voorzitter Georges-Louis Bouchez voor de hand. “Zijn indrukwekkende carrière als speler en zijn ruime ervaring als trainer tonen dat hij een man is met karakter, die nooit opgeeft. Dat past perfect bij de mentaliteit die wij willen uitdragen.”