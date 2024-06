Yves Lampaert viel zaterdag in de voorlaatste rit van de Ronde van Zwitserland. Daar ondervindt hij nog te vee gevolgen van, meldt zijn team Soudal Quick-Step.

Lampaert bleek nochtans in vorm, want in Zwitserland won hij nog de proloog. Aan de wegrit van zondag in Zottegem neemt de Ingelmunsternaar normaal wel deel.