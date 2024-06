De 24-jarige Evenepoel nam de voorbije jaren al tweemaal deel aan de Ronde van Italië (2021 en 2023) en de Ronde van Spanje (2022 en 2023). In de Giro moest hij tweemaal opgeven, maar in de Vuelta koerste hij zich de geschiedenisboeken in met de eindzege in 2022. Vorig jaar eindigde hij als twaalfde in Spanje.

Evenepoel krijgt in Frankrijk de steun van Yves Lampaert, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Ook de Tsjech Jan Hirt, Spanjaard Mikel Landa, Italiaan Gianni Moscon en Deen Casper Pedersen zitten in de selectie.

"Met zowel Remco als Mikel in de ploeg kunnen we mikken op een goed resultaat in het algemene klassement", verklaart sportdirecteur Tom Steels. "We hebben vertrouwen in deze selectie."