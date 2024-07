"We konden inderdaad beter aan onze Tour beginnen. Jan Hirt bleef nog voor de start van de eerste etappe haperen aan de rugzak van een onvoorzichtige toeschouwer. Hij ging tegen de grond en brak enkele tanden af. Tijdens de derde dag verloren we Casper Pedersen met een sleutelbeenbreuk en dan was de tegenslag nog niet voorbij. Louis Vervaeke moest de Tour de France eveneens voortijdig verlaten door corona", stelde Lampaert in Roeselare.

Vanaf de vijftiende etappe bleven er naast Lampaert met Landa, Hirt, Gianni Moscon en Ilan Van Wilder nog vijf renners over om Evenepoel bij te staan op weg naar Nice. "We hebben als ploeg een mooie Tour gereden. Door onze teamprestatie en die van Remco hebben we veel criticasters de mond gesnoerd."