Het parcours is grotendeels gebaseerd op dat van vorig jaar. Na 16 kilometer wacht met de Tiegemberg de eerste helling. Daarna volgen onder meer de Volkegemberg, Lepelstraat en Berg Ten Houte, voor de renners richting Henegouwen trekken. Daar staan klassiekers als La Houppe, Mont Saint-Laurent en later ook de Kruisberg, Hotond en Kluisberg op het menu. Die laatste ligt op 59 kilometer van de finish.

Na 181,5 kilometer bereiken de renners voor het eerst Kuurne. Vervolgens rijden ze nog een lokale ronde van 13,4 kilometer, met passage over de vernieuwde Kuurnebrug en door het centrum.

Vorig jaar won Jasper Philipsen de sprint in Kuurne. De winnaar krijgt traditiegetrouw een pluchen ezeltje, een knipoog naar de bijnaam van de Kuurnenaren.