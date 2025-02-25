Wielermicrobe begint te kriebelen: Kuurne-Brussel-Kuurne eert overleden voorzitter op affiche
In het stadhuis van Kortrijk is de 78e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne voorgesteld. De klassieker, het tweede luik van het Belgische openingsweekend, wordt gereden op zondag 1 maart, daags na de Omloop Nieuwsblad. Voor het derde jaar op rij vertrekken de renners in Kortrijk, terwijl de aankomst traditioneel op de Brugsesteenweg in Kuurne ligt. Dat blijft zo tot minstens 2031.
Het parcours is grotendeels gebaseerd op dat van vorig jaar. Na 16 kilometer wacht met de Tiegemberg de eerste helling. Daarna volgen onder meer de Volkegemberg, Lepelstraat en Berg Ten Houte, voor de renners richting Henegouwen trekken. Daar staan klassiekers als La Houppe, Mont Saint-Laurent en later ook de Kruisberg, Hotond en Kluisberg op het menu. Die laatste ligt op 59 kilometer van de finish.
Na 181,5 kilometer bereiken de renners voor het eerst Kuurne. Vervolgens rijden ze nog een lokale ronde van 13,4 kilometer, met passage over de vernieuwde Kuurnebrug en door het centrum.
Vorig jaar won Jasper Philipsen de sprint in Kuurne. De winnaar krijgt traditiegetrouw een pluchen ezeltje, een knipoog naar de bijnaam van de Kuurnenaren.
Ode aan voorzitter
De affiche voor Kuurne-Brussel-Kuurne dit jaar is een ode aan voorzitter Geert Penez. Die overleed vorig jaar na een slepende ziekte. Zijn foto kreeg een plaats op het campagnebeeld.
De slogan 'Where legends are born' is ook aangepast naar 'Where legends are honored'. Een renner die naar de hemel wijst maakt het eerbetoon aan Penez compleet.