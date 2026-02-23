Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het startschot van Kuurne-Brussel-Kuurne klonk vanochtend in het centrum van Kortrijk. De ploegbussen trokken veel supporters, die hun favoriete renners van dichtbij wilden zien. “We staan voor de bus van Wellens, dus we duimen voor Tim Wellens,” zegt een enthousiaste fan.
Langs de Verlaagde Leieboorden en op de Grote Markt hangt een feestelijke sfeer. “Eindelijk is het wielerseizoen terug begonnen, en met dit prachtig weer is het enkel genieten,” vertelt een andere supporter. Pintjes, broodjes, handtekeningen en foto’s maken het compleet: Kuurne-Brussel-Kuurne is een feest voor renners én fans.
"Mensen zeggen: ‘De koers is van ons’, en het is ook wel zo.”
Tussen al het volk duiken er ook enkele bekende gezichten op, zoals onder andere Eli Iserbyt: “Voor mij is het wel moeilijk op dit moment, maar het is een koers die altijd dicht bij mij thuis passeert ook. Ik ben van in de buurt, dus het is wel tof om aan de andere kant van het hek te staan.” Ook wielerlegende Johan Museeuw is van de partij: “Ik kom naar de koers om mensen te zien van vroeger, de leuke sfeer te bekijken en ook Kortrijk op een andere manier te beleven. Mensen zijn blij, komen weer buiten, komen naar de koers en de koereurs. Het is Vlaanderen hé. Mensen zeggen: ‘De koers is van ons’, en het is ook wel zo.”
