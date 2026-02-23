13°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne: Kort­rijk bruist van de wielersfeer

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het startschot van Kuurne-Brussel-Kuurne klonk vanochtend in het centrum van Kortrijk. De ploegbussen trokken veel supporters, die hun favoriete renners van dichtbij wilden zien. “We staan voor de bus van Wellens, dus we duimen voor Tim Wellens,” zegt een enthousiaste fan.

Langs de Verlaagde Leieboorden en op de Grote Markt hangt een feestelijke sfeer. “Eindelijk is het wielerseizoen terug begonnen, en met dit prachtig weer is het enkel genieten,” vertelt een andere supporter. Pintjes, broodjes, handtekeningen en foto’s maken het compleet: Kuurne-Brussel-Kuurne is een feest voor renners én fans.

"Mensen zeggen: ‘De koers is van ons’, en het is ook wel zo.”

Johan Museeuw, ex-wielrenner

Tussen al het volk duiken er ook enkele bekende gezichten op, zoals onder andere Eli Iserbyt: “Voor mij is het wel moeilijk op dit moment, maar het is een koers die altijd dicht bij mij thuis passeert ook. Ik ben van in de buurt, dus het is wel tof om aan de andere kant van het hek te staan.” Ook wielerlegende Johan Museeuw is van de partij: “Ik kom naar de koers om mensen te zien van vroeger, de leuke sfeer te bekijken en ook Kortrijk op een andere manier te beleven. Mensen zijn blij, komen weer buiten, komen naar de koers en de koereurs. Het is Vlaanderen hé. Mensen zeggen: ‘De koers is van ons’, en het is ook wel zo.”

Herbekijk de start en de ploegvoorstelling hier!

Siel Vandorpe
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Kuurne-Brussel-Kuurne

Meest gelezen

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
KBK 2026
Sport

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
Wout Van Aert
Sport

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2026-03-01 - 723_pres_QUOFF_junioreskbk.mp4 - PQXVC6tTc_3.jpg

Simon Defrance wint juniorenopener Kuurne-Brussel-Kuurne in spurt
2026-03-01 - 722_N_ReactiesKBKMETSVO_20260301180036.mp4 - pp7pwvZJx_2.jpg

Reacties Kuurne-Brussel-Kuurne: “We wilden de koers hard maken”
KBK

Kuurne-Brussel-Kuurne: Matthew Brennan is de snelste in Kuurne, Laurenz Rex is beste Belg op de zesde plaats
KBK 2026

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
Kuurne cyclo

West-Vlamingen trappen wielerseizoen af met KBK Cyclo in Kuurne
Kuurne brussel kuurne int

Organisatie Kuurne-Brussel-Kuurne treft laatste voorbereidingen
Aanmelden