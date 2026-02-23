Tussen al het volk duiken er ook enkele bekende gezichten op, zoals onder andere Eli Iserbyt: “Voor mij is het wel moeilijk op dit moment, maar het is een koers die altijd dicht bij mij thuis passeert ook. Ik ben van in de buurt, dus het is wel tof om aan de andere kant van het hek te staan.” Ook wielerlegende Johan Museeuw is van de partij: “Ik kom naar de koers om mensen te zien van vroeger, de leuke sfeer te bekijken en ook Kortrijk op een andere manier te beleven. Mensen zijn blij, komen weer buiten, komen naar de koers en de koereurs. Het is Vlaanderen hé. Mensen zeggen: ‘De koers is van ons’, en het is ook wel zo.”